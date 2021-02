Nanu sai do relvado de ambulância, descida brusca de partos na MAC e outros destaques TSF

Marega junto à ambulância que transportou Nanu © José Sena Goulão/Lusa

Nanu, defesa do FC Porto, chocou com Kritciuk e teve de ser retirado do relvado de ambulância, esta noite, no Estádio Nacional, casa emprestada ao Belenenses SAD. O jogo acabou com um empate sem golos.

Em Lisboa, desde dezembro que estão a nascer menos bebés numa das maiores maternidades do país. Em média estão a ser realizados menos dois a dois partos e meio por dia. Um maior planeamento e um aumento do recurso a hospitais privados são as justificações possíveis apontadas à TSF pela diretora clínica da Maternidade Alfredo da Costa, Clara Soares.

Já António Costa considera que o plano de vacinação contra a Covid-19 está a correr bem e não quis que as atenções se centrassem nas polémicas que têm surgido com as doses administradas indevidamente. Aqui ficam as declarações do primeiro-ministro:

Por outro lado, os animais da Torre Bela não tinham "interesse ecológico". O promotor dos painéis fotovoltaicos diz que a montaria não afeta o estudo de impacto ambiental e os poucos animais que sobraram vão continuar na herdade, mesmo com a instalação dos painéis. A TSF teve acesso ao documento.

Ainda a pandemia. Agora é a Dinamarca e a Noruega a desaconselhar a vacina da AstraZeneca a pessoas acima dos 65 anos. A Alemanha, a França e a Suécia também já tinham tomado a mesma decisão.