Não acontecia desde abril. Portugal ultrapassa os mil casos de Covid-19 em 24 horas

António Lacerda Sales © Mário Cruz/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira 08 Outubro, 2020 • 10:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou, esta manhã, que Portugal voltou, nas últimas 24 horas, a registar mais de mil novos casos de infeção com o novo coronavírus.

Durante uma visita ao Hospital de Braga, Lacerda Sales admitiu que o número de novas infeções voltou a ultrapassar um milhar e declarou que o país tem de se preparar "para o que se possa aproximar".

Só por duas vezes Portugal ultrapassou mais de mil novos casos de Covid-19 em 24 horas: a 31 de março (1035 casos) e a 10 de abril (1516 casos).

O número exato de novos infetados e de mortos causados pela Covid-19 nas últimas 24 horas será conhecido esta quinta-feira, dentro de algumas horas.

Estas declarações do secretário de Estado vêm confirmar as previsões do primeiro-ministro, António Costa, que, a 18 de setembro, se mostrou preocupado com o aumento do número de infetados no país estar a acompanhar a tendência europeia de crescimento.

"A manter-se esta tendência, chegaremos aos mil casos por dia. Temos de travar esta tendência. Não podemos parar o país", declarou António Costa, na altura.

Notícia atualizada às 11h13