Não acontecia desde o início da pandemia. Covid-19 faz um morto em 24 horas

Até agora, 22200 pessoas foram dadas como recuperadas © Mário Cruz/EPA

Por TSF 12 Junho, 2020 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 1505 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais uma nas últimas 24 horas, o que representa um aumento de óbitos de 0,1%.

Já os casos de infeção subiram cerca de 0,8%. O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 36180, mais 270 do que no último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Mais uma vez, a região de Lisboa e Vale do Tejo representa a maioria das infeções, com 91% do total de novos contágios.

Há 440 doentes internados, dos quais 73 em unidades de cuidados intensivos.

Até ao momento, 22200 pessoas conseguiram recuperar da doença, mais 198 do que no último balanço.

Há ainda 30779 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 1486 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

Quanto ao total de óbitos, foram registados 811 na região Norte, 417 em Lisboa e Vale do Tejo, 246 no Centro, 15 no Algarve, 15 nos Açores e um no Alentejo. O arquipélago da Madeira continua a não registar vítimas mortais.

O Norte é a região que regista o maior número de casos de contágio confirmados (17024), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (14407), do Centro (3846), do Algarve (393) e do Alentejo (277). Há ainda 143 casos nos Açores e 90 na Madeira.

Entre os casos de contágio, há mais doentes do sexo feminino (20464 mulheres e 15716 homens contraíram Covid-19). A maioria das pessoas que morreram depois de terem sido infetados pelo novo coronavírus tinha mais de 80 anos (1016 casos).

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19

Notícia atualizada às 13h15