"Não alimentamos especulações." Fundação JMJ confiante na presença do Papa em Portugal

A Fundação Jornada Mundial da Juventude assegura estar a trabalhar apenas no cenário da presença do Papa Francisco e recusa "alimentar especulações" depois de o líder da Igreja Católica ter sido alvo de uma intervenção cirúrgica.

"A Fundação JMJ está a trabalhar num único cenário que é o da vinda a Portugal no próximo dia 2 de agosto do Papa Francisco para participar na Jornada Mundial da Juventude e todas as indicações que recebemos, tanto da Santa Sé como da clínica Gemelli, onde o Papa está internado, são muito positivas", disse à TSF Rosa Pedroso Lima, porta-voz da fundação.

Segundo a organização da Jornada Mundial da Juventude, "o Papa teve uma intervenção cirúrgica que correu bem" e "tem alta programada para dia 18", retomando a "agenda normal".

"Portanto, nós não alimentamos quaisquer especulações perante uma realidade que é muito positiva e que, como o Papa disse repetidas vezes, está empenhadíssimo em vir a Lisboa e nós estamos empenhadíssimos em proporcionar-lhe a melhor Jornada Mundial da Juventude de sempre", afirma a porta-voz da Fundação JMJ.

O Papa Francisco teve uma segunda noite tranquila no Hospital Gemelli, em Roma, a recuperar da cirurgia no intestino a que foi submetido na quarta-feira, declarou hoje a assessoria de imprensa do Vaticano.

O Vaticano afirmou que a condição de Francisco é estável e que a recuperação pós-operatória é considerada normal. A assessoria de imprensa do Vaticano declarou ainda que novas atualizações médicas são esperadas ao final do dia.

A Jornada Mundial da Juventude decorre em Lisboa, entre os dias 1 e 6 de agosto.