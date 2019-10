Não aos muros. Europa quer criar o Dia Europeu da Memória e do Acolhimento

Por Cristina Lai Men com Rita Carvalho Pereira 03 Outubro, 2019 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

A iniciativa promovida por Bruxelas pretende juntar 10 mil assinaturas em cada uma das 35 cidades que aderiram à campanha "No More Bricks in the Wall", para que o dia 3 de outubro passe a ser o Dia Europeu da Memória e do Acolhimento de quem chega ao continente europeu. A data foi escolhida para marcar a tragédia que, em 2013, matou 368 migrantes ao largo da ilha italiana de Lampedusa. Seis anos depois, o movimento migratório não dá sinais de abrandar.

A repórter Cristina Lai Men esteve no Largo de S. Domingos, em Lisboa, a acompanhar a iniciativa 00:00 00:00

Ouvido pela TSF, o presidente da AMI - Assistência Médica Internacional, Fernando Nobre, afirmou não ter dúvidas de que os migrantes irão continuar a chegar à Europa - e em número cada vez maior.

"O movimento migratório vai envolver centenas de milhões de pessoas. Vai tomar uma amplitude que ainda temos receio de vislumbrar e a Europa é uma das regiões acolhedoras", disse Fernando Nobre.

Por este motivo, Lisboa junta-se à causa e assinala o potencial Dia Europeu da Memória e do Acolhimento com várias ações de rua organizadas pela AMI, no Largo de S. Domingos (Rossio), em Lisboa, entre as 9h00 e as 17h00.

"Estamos a recolher 10 mil assinaturas que iremos juntar às outras recolhidas em todas as capitais da União Europeia, justamente para que o dia 3 de outubro possa ser declarado pela União Europeia como um dia de sensibilização em relação à corrente migratória", indicou o presidente da AMI.

Fernando Nobre, presidente da AMI, contou à TSF tudo sobre esta campanha 00:00 00:00

A iniciativa conta ainda com uma exposição de fotografia de Alfredo Cunha na Igreja de S. Domingos e com a exibição do documentário "Citta" Giardino", escrito e realizado por Marco Piccarreda e Gaia Formenti.

Para assinar a petição por um Dia Europeu da Memória e do Acolhimento, clique aqui.