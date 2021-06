"Não basta dizer que têm autonomia." PCP questiona Governo sobre "generalidades" de plano para escolas

O PCP mantém também a preocupação sobre a falta de docentes © Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

O PCP manifestou preocupação com o próximo ano letivo, antes de, na tarde desta terça-feira, haver um debate da atualidade no Parlamento, a pedido dos comunistas. A deputada Ana Mesquita vai confrontar o ministro da Educação com a falta de detalhe do anunciado Plano para a Recuperação de Aprendizagens.

A deputada do PCP considera que o governante Tiago Brandão Rodrigues apenas avançou "generalidades", sem concretizar o que se espera das escolas. "Não basta dizer que têm autonomia para resolver. As escolas têm de ficar a saber exatamente como é que se vão organizar, nomeadamente quantos trabalhadores vão ter, quais os meios financeiros com que podem contar, quais os meios estruturais, de que forma vão poder organizar as turmas..."

Ana Mesquita pretende ficar a saber "como é que o Governo encara esta questão de haver uma redução de número de alunos por turma, que neste momento tem uma importância ainda mais estratégica".

O PCP mantém também a preocupação sobre a falta de docentes, lembrando as situações de reforma e os vínculos precários que persistem. "Temos cerca de 12 mil professores e educadores, pelo menos, que estão com vínculo precário e têm mais de dez anos de tempo de serviço. E como é que isto tudo se explica e não se resolve?"