"Não basta uma lista." Afastar abusadores da Igreja no ativo implica que vítimas testemunhem

A lista com mais de uma centena de nomes vai chegar aos bispos e ao Ministério Público. Para afastá-los, o direito canónico exige provas, a lei dos homens também. Quem ignorou denúncias também pode acabar no banco dos réus. O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público explica o que é preciso acontecer para que alguma coisa aconteça.