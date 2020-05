"Não cumpre as regras." Médicos e sindicato contra voos lotados

© EPA

Por TSF 22 Maio, 2020 • 00:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O bastonário da Ordem dos Médicos considera que os aviões com lotação máxima a partir de junho é uma decisão política, que contraria as recomendações das autoridades de saúde nacionais, nomeadamente no que diz respeito ao distanciamento social.

"É uma decisão difícil, que está a ser tomada pelos governos europeus mas que não cumpre as regras, sobretudo a portuguesa", diz Miguel Guimarães à TSF, justificando com o facto de o avião ser um transporte essencial para a economia e de custo elevado.

O bastonário afirma ainda que há um aumento do risco de exposição à Covid-19 por parte dos tripulantes pelo que estes têm de ser submetidos a testes regulares à doença.

"Enquanto nós fazemos um voo, eles fazem muitos voos. Da mesma maneira que nós temos defendido para os profissionais que as pessoas tenham direito a estarem protegidas, quer os tripulantes ou os passageiros, devem estar também protegidos", disse.

Quanto aos passageiros, Miguel Guimarães defende que devem ser alvo de medidas adicionais. "Tripla verificação da situação de cada passageiras. Além da medição da temperatura, identificar outros sintomas como tosse ou febre", conclui.

Sindicato considera decisão "estranha e falta de coerência"

Ouvido pela TSF, Ricardo Penarroias, da direção do Sindicato Nacional de Voo da Aviação Civil, considera, à semelhança da Ordem dos Médicos, que esta decisão vai contra as normas que a DGS obriga a respeitar, classificando-a como estranha e pouco coerente.

Questionada pela TSF, a TAP não quis comentar o assunto.