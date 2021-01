"Não deixamos de cumprir o nosso dever cívico." Voto em confinamento em Viseu

A votação em confinamento prossegue esta terça e quarta-feira © Nuno Veiga/Lusa

Os técnicos da Câmara de Viseu que estão responsáveis pelo processo do voto em confinamento nos lares do concelho chegaram ao lar do Centro Social e Cultural de Orgens já passava das 15h15. Depois de se equiparem e montarem todo o material, começaram a chamar os idosos que estavam inscritos nas eleições.

Ernestina Figueiral, de 90 anos, foi a primeira a votar. Nunca pensou que poderia participar no ato eleitoral no lar onde agora vive.

"Julguei que seria como antigamente, mas assim é muito mais fácil", disse, acrescentando que queria mesmo votar.

"Eu voto sempre, é um dever que cumpro sempre", frisou.

Também Maria Júlia Miranda, de 92 anos, preencheu o boletim para as eleições para a presidência da República e sem dificuldades.

"Venho votar, nunca faltei", referiu, para depois elogiar a existência do voto em confinamento nestes dias de pandemia.

"Esta votação antecipada deve ser feita cumprindo as regras estabelecidas, acho que é justo", salientou, afirmando que este processo representa uma vitória da democracia.

Os idosos mais autónomos votaram sozinhos, os menos capazes, com dificuldades em ver, por exemplo, tiveram a ajuda do pessoal do lar, mas sempre com os técnicos do município a monitorizar a situação.

Com 46 idosos, o lar do Centro Social e Cultural de Orgens tentou inscrever 25 utentes, os que estavam aptos para votar, não conseguiu que todos participassem na eleição para o próximo presidente da República.

"A plataforma só aceitou 17 porque dizia que havia incompatibilidade em termos de recenseamento entre Orgens (onde está sediado o lar] e o local de onde eles são naturais", explica o vice-presidente da instituição social, Celestino Martins, que, apesar de tudo, diz compreender a situação.

"Com esta pandemia há que ter alguma tolerância e compreender isso", defendeu.

No concelho de Viseu inscreveram-se para o voto em confinamento 199 pessoas, 110 delas utentes de lares de idosos.

No total, em todo o distrito vão votar em casa e em instituições sociais, entre esta terça e quarta-feira, 530 eleitores.