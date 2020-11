© Artur Machado/Global Imagens

Por Nuno Guedes com Carolina Rico 24 Novembro, 2020 • 09:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo lança a partir desta terça-feira uma campanha para travar o uso de máscaras descartáveis e evitar que estas acabem no chão ou no contentor do lixo errado.

A secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, diz que tem andado por Lisboa e não gosta do que vê.

"Em alguns locais em particular, como parques de estacionamento de supermercados, perto de centros de saúde e hospitais, perto de centros de concentração de transportes, é visível a acumulação de máscaras descartáveis no chão, às vezes até existindo caixotes do lixo disponíveis", lamenta.

O ideal, defende a Secretária de Estado do Ambiente, é optar por máscaras sociais de tecido em vez das descartáveis, evitando assim a produção de resíduos.

"Está mais do que estudado que as máscaras reutilizáveis protegem tanto como as descartáveis, é uma opção mais amiga da carteira, mais amiga do ambiente e um ato de cidadania ambiental que também deve ser exercido por todos."

E quando chega a altura de deitar as máscaras descartáveis fora, muitos ainda não sabem que as devem pôr no lixo comum e não no contentor do plástico.

O principal público-alvo da campanha "Não Deixes cair a Máscara" é a população jovem em idade escolar, apelando à sua forte consciência ambiental, e esperando alcançar um universo mais alargado (pais e respetivas famílias, professores e outros elementos da comunidade escolar).

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19