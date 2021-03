Por Guilhermina Sousa 29 Março, 2021 • 18:49 Partilhar este artigo Facebook

Define-se como "um designer gráfico que gostava de ser fotógrafo", porque sempre achou "muito difícil" viver da Fotografia. A vida nunca lhe permitiu esse "luxo", mas, mesmo assim, Bruno não perde uma oportunidade para conseguir uma boa imagem.

Há cerca de dois meses, o trabalho levou-o para a Islândia, onde vai ficar nos próximos tempos. Neste tempo que já leva a viver na península de Reykjavik, a capital, tem tentado aproveitar todos os momentos para fotografar, já que, sobretudo no inverno, só é possível fazê-lo "duas vezes por mês".

O sol é raro mas, bem aproveitado, já lhe permitiu fotografar auroras boreais, glaciares - "das paisagens mais bonitas que eu já vi -, cascatas "enormes, gigantes, com volumes de água absurdos", por exemplo. Agora, "por sorte", surgiu a oportunidade de captar imagens de um vulcão em erupção.

Um vulcão pequeno, "demasiado pequeno para um vulcão". Bruno Veiga calcula que tenha uns 30 metros de altura, qualquer coisa como um prédio de uns 5 ou 6 andares. O designer conta que esteve bem perto do vulcão: a 200 metros da caldeira e a três metros da lava que escorre pela encosta.

Ao primeiro olhar, parecia "falso". Não fossem alguns detalhes, e o fotógrafo nem acreditaria no que tinha diante dos olhos: o calor na cara, o cheiro no ar, e, principalmente, o som do magma e as pequenas explosões, que se "ouvem muito bem", fizeram-no tomar consciência da realidade.

Chegar lá acima não foi nada fácil. Foi preciso percorrer a pé um trilho de quatro quilómetros, com rocha, subidas muito íngremes, chuva, neve e gelo, que tornavam o percurso muito escorregadio. Foi preciso "subir com pés e mãos, quase (...) para subirmos cinco metros, escorregamos 10 vezes!".

Vencida a dura caminhada, deu uso a todo o material que tinha: máquina digital, drone, telemóvel e até uma gopro. E, apesar da situação, confessa que em nenhum momento teve medo. Do vulcão, não. É "impressionante, mas não assustador".

Bem diferentes foram as semanas anteriores, com vários fortes sismos por dia, uma situação que anunciava a erupção. Desde o dia 24 de fevereiro, "tínhamos terramotos todos os dias". Uma semana antes, pararam. Poucos dias depois, a 19 de março, o vulcão entrou em atividade.