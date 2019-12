"Não é preciso entrar no mar para comemorar." Os conselhos para a passagem de ano

© Pixabay

A população foi aconselhada a não ir a banhos, em especial se tiver consumido bebidas alcoólicas, na noite de passagem de ano, reforçando que "não é preciso entrar no mar para comemorar".

Com o aproximar das festividades da noite de fim de ano, a AMN avançou com conselhos dirigidos a toda a população, nomeadamente não ir a banhos, "devendo igualmente evitar as zonas molhadas e as arribas".

"Recomenda-se à população em geral que tenham os devidos cuidados na prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como na prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima", afirmou a entidade responsável pela coordenação das atividades da Marinha.

Neste sentido, é essencial que as pessoas "assumam uma postura preventiva não se expondo desnecessariamente ao risco".

"Na noite de fim de ano lembre-se: Não é preciso entrar no mar para comemorar", defendeu a AMN.

A última noite do ano vai ser assinalada pelo país com música e fogos de artifício, mas também com trânsito cortado, mau tempo nos Açores, onde o Presidente da República é esperado e temperaturas quentes na Madeira.

Em Lisboa, a entrada de 2020 vai ser feita na Praça do Comércio com concertos dos Xutos e Pontapés e dos Ornatos Violeta, mas o trânsito de acesso àquela zona vai estar cortado a partir das 17h00, e vão ser montados nove pontos de entrada com revista.

No Porto, os eventos "Concerto de Fim de Ano 2019 e Passagem de Ano 2019/2020" já decorrem desde o dia 20, altura em que se iniciaram condicionamentos de trânsito em várias ruas. A partir das 21h00 de hoje e até às 05h00 de 1 de janeiro, a circulação automóvel estará interdita em 24 ruas.

Também em Coimbra, Castelo Branco e Viseu haverá trânsito proibido em várias ruas e avenidas.

A Câmara de Coimbra decidiu manter aberto hoje à noite o parque de estacionamento subterrâneo do Convento São Francisco e permitir o estacionamento na Praça da Canção e na Ínsua dos Bentos.

Em Viseu, a autarquia vai assegurar transportes públicos fora de horas na cidade, período em que o trânsito será cortado em áreas como o Campo de Viriato, palco principal dos festejos da passagem de ano.

A ilha do Corvo, nos Açores, prepara-se para receber o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas as previsões de mau tempo - chuva e ventos fortes - poderão impedir a aterragem do chefe de Estado.

No outro extremo encontra-se a ilha da Madeira, onde são esperadas temperaturas de 23 graus de dia e de 18 graus à noite.