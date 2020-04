"Não é só libertar as pessoas". Implementar saída de reclusos é um "processo complexo"

© Manuel Correia/Global Imagens

O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional aplaude a proposta de libertar temporariamente 10% da população global do sistema prisional, medida que, diz, facilita o trabalho dos guardas prisionais, mas aponta vários desafios.

Em declarações à TSF, Jorge Alves, lembra, por exemplo, que falta saber se a Direção Geral dos Serviços Prisionais vai ou não transferir reclusos de uma cadeia para outra.

No caso de estabelecimentos prisionais onde só há reclusos a cumprir menos de dois anos de prisão, "pode dar-se o caso de algumas dessas cadeias ficarem vazios".

Este é "um processo complexo: não é só libertar as pessoas". 00:00 00:00

Esta quinta-feira a ministra da Justiça, Francisca van Dunem, revelou que "podem ser libertados cerca de 1200 presos", o que resulta em 10% da população global do sistema prisional global, sendo que são libertados presos de todos os estabelecimentos e não só daqueles que estão sobrelotados.

Para todos é obrigatório ficar em casa. Na maioria dos casos, os presos vão usar uma pulseira eletrónica (a exceção será para os que já cumpriram saídas e onde tudo correu bem), o que também se pode revelar um problema, aponta Jorge Alves.

Há dois anos, lembra o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional faltaram pulseiras eletrónicas quando foram libertados cerca de 500 detidos.

"Só esse número já trouxe muita complicação", lembra. 00:00 00:00

Também o secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, Vitor Ilharco, aplaude a decisão do Governo, mas considera que não vai ser fácil garantir a aplicação da medida.

Por um lado, porque só na próxima semana será aprovada na Assembeleia da República, por outro, porque uma eventual transferência dos reclusos vai "demorar algum tempo" - tempo que "a pandemia não dá".

"Temos de agir rapidamente", defende. 00:00 00:00

Vitor Ilharco defende que só a libertação de três mil a quatro mil presos resolveria o problema. A proposta da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso é, por isso, libertar todo os reclusos que estejam a dois anos de terminar a pena, com exceção daqueles que cometaeram "os chamados crimes hediondos".

