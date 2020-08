Não é só plantar batatas. Há um concurso para detetar a mais saborosa

Pedro Pereira © MESA - Cultura Gastronómica

Esta segunda-feira vai ficar a saber-se qual é a melhor batata da Região do Alto Tâmega e Barroso. Na aldeia de Vilarinho Seco, no concelho de Boticas organiza-se a primeira prova de batatas. A concurso estão os melhores produtores de batata dos seis concelhos que compõem a região. As provas começam às 11h00 e só se saberá o vencedor lá para o meio da tarde.

Pelo meio haverá surpresas e a maior, e talvez a mais esperada, é a cozedura da batata "no lameiro". Cortam-se "os terrões no lameiro, põem-se a secar durante três a quatro dias, abre-se um buraco, põem-se as batatas lá dentro embrulhadas nesses terrões e acende-se o lume por cima, e a batata coze dentro dos próprios terrões do lameiro".

Ouça a reportagem do jornalista Afonso de Sousa. 00:00 00:00

Esta recriação surpresa, que será feita numa eira da aldeia, era prática comum de outros tempos dos pastores do barroso, diz Albano Álvares, presidente da Cooperativa Agrícola de Boticas. "Eram tempos de penúria e faziam essa batata no lameiro. Depois punham-lhe um bocadinho de sal, vinagre e azeite e elas ficavam saborosíssimas e nós vamos recriar esse momento."

© MESA - Cultura Gastronómica

E a razão deste concurso? Albano Álvares diz que "todos os seis concelhos do Alto Tâmega produzem uma excelente batata mas agora querem saber qual é o concelho que tem a batata mais saborosa da Kenebeck (variedade de batata)".

Para lá da eira, da aldeia, a prova das batatas vai ter lugar numa das 20 Tabernas (Casa do Pedro) que constituem a Rede "Tabernas do Alto Tâmega", criada em 2004 para promoção dos produtos da região. E a escolha dos seis concorrentes também obedece a esse princípio.

© MESA - Cultura Gastronómica

"Foram escolhidos seis agricultores, um em cada concelho, que tenha uma taberna e que leve as suas próprias batatas."

Ora se todas são da mesma variedade, como se vai fazer para encontrar a melhor? O presidente da Cooperativa de Boticas acrescenta que "vão ser todas cozinhadas da mesma maneira para não haver surpresas. Vamos fazer uma batata cozida para ver qual é a mais farinhosa, que tem melhor sabor, que tem mais tenrura."

E serão avaliadas, sem mais nada, por especialistas, salienta Albano Álvares. "Pelos conceituados chefes Victor Sobral, Élio Loureiro, Victor Adão e também por agricultores da própria região para decidir qual das batatas é a mais saborosa."

Depois de avaliadas as batatas vão para a mesa. "Iremos acompanhá-las com o nosso cabrito no pote para servir, esse repasto aos convidados."

A tainada está marcada para as 16h00 e a essa hora há de ficar a saber-se qual é a melhor batata do Alto Tâmega.