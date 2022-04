"Não é viável a longo prazo." Consultas a crianças ucranianas no Dona Estefânia sem vagas até final do mês

© Orlando Almeida/Global Imagens

Por Cristina Lai Men com Clara Maria Oliveira 07 Abril, 2022 • 08:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em duas semanas e meia, o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, recebeu 150 chamadas na linha criada para atender crianças e jovens ucranianos, que fugiram à guerra. Foram realizadas 30 consultas presenciais e as marcações já estão esgotadas até ao final do mês. O serviço é feito de forma voluntária, por quase todos os profissionais do hospital, desde médicos, assistentes e administrativos, onde todos eles estão a dar cerca de 10 a 20 horas extraordinárias por mês.

Joana Faustino estava de serviço, na urgência, quando decidiu aceitar o desafio de criar um serviço de assistência às crianças ucranianas. Até ao momento, têm recebido "situações atípicas", diferentes do que o hospital recebe habitualmente, como, por exemplo, uma menina "que fraturou a perna em janeiro e, para fugir aos cordões humanitários, teve de tirar o gesso e chegou aqui sem conseguir andar", explica.

Ouça a reportagem de Cristina Lai Men no Hospital Dona Estefânia 00:00 00:00

As consultas têm especial atenção para os doentes crónicos. Rosário Perry da Câmara, do Hospital Dona Estefânia, falou do caso de uma criança com diabetes, cuja mãe tinha preocupações sobre o seu estado de saúde, mas relata que "assim que teve acesso ao nosso número de telefone, contactou-nos por forma a continuar o procedimento".

Rita Coelho é uma das pediatras que organiza as consultas para os menores ucranianos e ressalvou a necessidade de se falar da "problemática da integração", porque, durante as consultas, uma criança teve sintomas de dor de barriga e recusa de se deslocar à escola. Para a médica, "este vai ser um desafio para todos que agora ainda vai começar".

Na opinião de Joana Faustino, este projeto é "um tampão até se encontrar uma solução comunitária para triar estas crianças" e, por isso "não é uma solução viável a longo prazo." Por enquanto, o Hospital Dona Estefânia vai dando resposta às crianças refugiadas e até já reforçou o stock de vacinas, a pensar nos menores ucranianos.

As consultas, com a ajuda de um tradutor médico, são demoradas - em média, cerca de uma hora.

O primeiro contacto com este serviço do hospital pediátrico deve ser feito por telefone, para o número 967 059 865.