"Não está tudo resolvido." Ricardo Mexia apela a medidas de contenção no Natal

© Orlando Almeida/Global Imagens

Por Gabriela Batista com Francisco Nascimento 15 Dezembro, 2020 • 13:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANSMP) alerta para a necessidade de manter cuidados apertados na época natalícia. A vacina já chegou a alguns países, e prepara-se para ser aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, mas a pandemia está longe do fim.

O presidente da associação, Ricardo Mexia, lembra que os encontros familiares propiciam a disseminação da Covid-19. O que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, com o dia de Ação de Graças, que levou a um aumento do número de casos da doença, é um exemplo claro para que os portugueses sejam cautelosos no Natal.

"É verdade que quebrámos o crescimento que estávamos a registar, mas os números ainda estão elevados. Todas as cautelas que podemos ter para reduzir o impacto é muito importante.

Ricardo Mexia admite que as vacinas são um sinal de esperança, mas "não podemos achar que está tudo resolvido". Quando o fármaco começar a ser administrado em Portugal, a vacinação de uma parte significativa da população ainda vai demorar vários meses.

"Não é momento de achar que está tudo bem e que vamos poder conviver como noutros Natais. Temos de manter todas as medidas e as cautelas, infelizmente, espera-nos um janeiro complicado", lamenta.

A solução para evitar um agravamento da Covid-19 no país é passar uma mensagem clara aos portugueses sobre os riscos das reuniões familiares. Ricardo Mexia defende ainda que se deve olhar para o que outros países europeus estão a fazer.

"Devemos olhar para outros contextos e perceber o que se está a passar, mas também precisamos de olhar para o nosso. Desacelerar e conter a infeção é fundamental, e as medidas que temos implementado têm ajudado a conter o problema. Alivia-las neste período, onde teremos contacto com pessoas mais velhas, pode ter um custo depois dessas reuniões. A mensagem tem de ser muito clara: não está tudo resolvido", assevera.

Ricardo Mexia apela aos portugueses para que façam escolher de forma a proteger os cidadãos mais vulneráveis.

O Governo vai reavaliar as regras para o Natal e para a passagem de ano a 18 de dezembro. António Costa anunciou que, se os números da pandemia não se agravarem, as restrições vão ser aliviadas nos dias do Natal.