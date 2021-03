"Não estranho, mas lamento." Autarca de Vila Real critica posição do BE sobre vistos gold

© Rui Manuel Ferreira / Global Imagens

Por TSF 10 Março, 2021 • 08:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Câmara de Vila Real critica o Bloco de Esquerda por defender acabar com o regime dos vistos gold em todo o país. Rui Santos defende que este tipo de investimento é importante, por exemplo, para recuperar os centros históricos do interior.

"Não estranho, mas lamento esta posição, porque quem conhece o interior do país, quem cá vive sabe que até para alguns centros históricos seria importante dinheiro fresco que permitisse a recuperação desses centros históricos, porque o interior está num estado tal de desertificação humana que qualquer investimento pode fazer a diferença", diz Rui Santos em entrevista à TSF.

O autarca considera que os vistos gold "devem ser, sobretudo, direcionados para uma área que não seja o imobiliário", mas sublinha que "ninguém se preocupou" se estes eram aplicados nos centros históricos ou noutros locais quaisquer enquanto este regime foi adotado em Lisboa, no Porto e no litoral do país.

"Agora que estavam redirecionados para o interior, é necessário acabar com os vistos gold, é necessário fiscalizá-los de forma muito mais eficaz, é necessário criar outros esquemas de burocracia e, no limite, terminar com eles", lamenta.