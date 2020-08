"Não fazemos isso aos ingleses" que chegam a Portugal. Isolamento de crianças é "dramático"

"Tem de haver alternativas que provoquem menor sofrimento às crianças" © Franck Fife/AFP

A medida de isolamento profilático imediato das crianças que chegam às instituições para cumprir o tempo de incubação afastadas dos restantes residentes continua a reunir discórdia. Desta vez, é o Instituto de Apoio à Criança a insurgir-se contra a orientação da DGS, que determina o isolamento obrigatório até em caso de rastreio negativo.

Depois de Carla Ferreira, da rede Care da APAV, e de Luís Villas Boas, do refúgio Aboim Ascensão, que na quinta-feira teceram críticas à aplicabilidade da medida, é a vez de Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança, considerar "dramático" que as autoridades de saúde se tenham decidido por uma regra que não é "justa" para os menores. "Fiquei a achar que era uma decisão injusta, porque qualquer decisão justa tem de ser adequada, proporcional e razoável, e parece-me que isto não é nenhuma dessas coisas", sublinha a responsável.

Dulce Rocha, ouvida pela jornalista Cristina Lai Men, defende que a regra tem de ser revista. 00:00 00:00

Dulce Rocha também aponta a desproporcionalidade entre as exigências feitas às crianças institucionalizadas e a turistas que entram em território nacional: "Se se faz o teste e dá negativo, ainda se vai ter cuidados acrescidos que não são exigíveis noutras circunstâncias? Não fazemos isso aos ingleses nem aos espanhóis. Exigimos-lhes o teste, ponto final."

A norma, salienta a representante do Instituto de Apoio à Criança, "tem de ser devidamente explicada", até porque "tem de haver alternativas que provoquem menor sofrimento às crianças".

"Não podemos colocar em risco a sua saúde mental e o seu bem-estar", assinala Dulce Rocha, receosa com o agravamento do estado das crianças que chegam às instituições. "Ainda estamos à espera da recomendação da Provedoria de Justiça, que, tenho a certeza, virá nesse sentido de que não é adequado nem proporcional ou justo", remata.

