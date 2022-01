"Não há condições." Carnaval de Loulé cancelado por aumento de infeções associadas à Ómicron

© Fotografia cedida pela Câmara de Loulé

"Considerando o surgimento da variante Ómicron que despoletou um aumento do número de infeções à escala global, e dada a proximidade do evento que não permite o planeamento atempado da sua programação, a Câmara Municipal de Loulé irá cancelar a edição de 2022 do desfile do Carnaval de Loulé", afirma a autarquia em comunicado. Uma decisão que o autarca de Loulé considera ser "difícil".

Em declarações à TSF, o presidente da câmara explicou que "o Carnaval precisa de trabalho e de muita gente que trabalha intensamente". Nas atuais circunstâncias, considera o autarca, "não existem condições" para se poder fazer esse trabalho até à data do Carnaval. Além disso, Vítor Aleixo afirma que, nessa altura, as festividades "atraem pessoas que se movimentam em grande número no recinto, numa aglomeração de muitos milhares de pessoas e consideramos isso um fator de risco". Em Loulé, o Carnaval chega a atrair 70 mil pessoas.

É o segundo ano consecutivo que a autarquia algarvia cancela os desfiles alegóricos de Carnaval. No ano passado, Loulé optou por fazer alguns apontamentos de rua para lembrar a data e este ano "está a ponderar a realização de iniciativas que reforcem a importância deste evento, mas não coloquem em causa a segurança sanitária".

Além de Loulé, o Funchal e a Nazaré já cancelaram os seus desfiles carnavalescos e os municípios da região centro adiaram a decisão para o próximo dia 21 de janeiro.

