Ainda não há detenções nem multas mas é preciso sensibilizar os portugueses

Banhistas divertem-se na praia de Carcavelos, aliviadas as medidas de emergência devido à situação epidemiológica da covid-19, em Cascais, 17 de maio de 2020. Com o aumento da temperatura a praia foi o destino procurado por alguns portugueses. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © António Pedro Santos/Lusa

Não há detenções nem multas mas é preciso sensibilizar os portugueses para as novas regras impostas pela pandemia da Covid-19.

A Autoridade Marítima Nacional registou este domingo uma muito maior afluência às praias, em especial na região de Lisboa, margens norte e sul do Tejo, e no Grande Porto.

Este é o primeiro fim de semana pós estado de emergência com calor. As regras ditam que as pessoas não podem ficar paradas a apanhar sol, mas o porta-voz da Autoridade Marítima, Fernando Pereira da Fonseca, admite que não tem sido fácil devido ao número de pessoas que se deslocou para as praias e quer estar deitada no areal.

Fernando Pereira da Fonseca faz um balanço de como tem decorrido este domingo nas praias 00:00 00:00

Ouvido pela TSF, Fernando Pereira da Fonseca adianta que a ordem é sensibilizar quem vai à praia para as novas regras. Ainda assim o balanço feito pela Autoridade Marítima Nacional deste fim de semana é positivo.

Autoridade Marítima faz balanço positivo 00:00 00:00

