Não há enfermeiros do SNS suficientes para todos os postos de vacinação em massa

Não há enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde em número suficiente para os 150 postos de vacinação em massa que devem abrir a partir do próximo mês. A informação é avançada pelo jornal Público, que falou com as maiores autarquias do país. Perante a falta de enfermeiros, há municípios a contratar enfermeiros e a pedir ajuda aos farmacêuticos.

Lisboa, Cascais e Gaia contrataram dezenas de enfermeiros, para garantir a vacinação nos centros que vão abrir em abril. Só em Lisboa, foram contratados temporariamente 60 enfermeiros.

Em Gaia, o presidente da autarquia explica que haverá também uma contratação excecional e temporária, para que os centros de saúde não fiquem depauperados. A contratação excecional e temporária vai sair dos cofres da câmara e deve prolongar-se até ao verão.

Já em Cascais, os enfermeiros estão a ser integrados nos quadros, porque a câmara está a criar um Serviço Local de Saúde e vai ativar um protocolo com a ARS e a União das Misericórdias.

As autarquias tentam assim, resolver a falta de enfermeiros para garantir a vacinação em massa, com os 150 centros de vacinação, que vão abrir a partir do próximo mês.

O presidente da Associação das Unidades de Saúde Familiar lembra que os médicos e enfermeiros já estão a fazer horas extraordinárias, ao fim de semana, para garantir o ritmo de vacinação.

À procura de alternativas, a câmara do Porto chegou a acordo com um laboratório privado, a Unilabs, que vai disponibilizar médicos e enfermeiros a custo zero.

Em Sintra, os farmacêuticos vão reforçar as equipas de vacinação.

A Ordem dos farmacêuticos lembra que há cerca de quatro mil farmacêuticos com competência para vacinar e defende que em vacinas como a da Johnson e da AstraZeneca, não é necessária a presença de um médico, por não haver casos reportados de reações anafiláticas.

