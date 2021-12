"Não há medidas a adotar." António Costa pede responsabilidade individual no Natal

António Costa realça a importância de vacinar as crianças © EPA

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta sexta-feira que "não há medidas a adotar" para conter a Covid-19 no Natal e espera que as pessoas mantenham os cuidados durante a época festivas.

"Todos nos lembramos, infelizmente, do horrível janeiro passado. Acho que a última coisa que todos queremos é que isso se repita. E agora depende, sobretudo, de nós, porque este é um momento em que não há medidas a adotar. Não se vai proibir as famílias de estarem juntas no Natal. Tem de ser o cuidado de cada um de nós para nos protegermos uns aos outros", disse António Costa na RTP.

A um dia do arranque da vacinação das crianças, o primeiro-ministro revelou que até ao final do dia de quinta-feira, "estavam inscritas 70 mil pessoas no escalão dos 9, 10 e 11 anos" e considera que esse facto "é muito bom".

António Costa realçou a importância da vacinação das crianças, porque são "o escalão etário em que está a haver maior incidência de infeção".

"A vacinação das crianças é muito importante. As pessoas têm dúvidas, mas porque é que essas crianças sofrem pouco? Há uma coisa que nós sabemos: em primeiro lugar é importante para a saúde das próprias crianças, porque há crianças que estão a ser infetadas. O que é que vai acontecer no futuro? À cautela, mais vale vacinarmos já", argumentou o primeiro-ministro.

