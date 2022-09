"Não há recompensas ou compensações." Rui Moreira saúda instalação da direção executiva do SNS no Porto

© Amin Chaar/Global Imagens (arquivo)

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, mostrou-se satisfeito, esta sexta-feira, pela decisão de se instalar na cidade a nova direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O autarca revelou que soube "hoje de manhã", através do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, da notícia da instalação do novo órgão do SNS na cidade invicta e, ao mesmo tempo, da nomeação de Fernando Araújo.

Rui Moreira realçou a relevância do cargo e considera que Fernando Araújo "tem demonstrado grande capacidade na saúde".

"Não há recompensas ou compensações, acho que é o reconhecimento de que há qualidade humana, quadros nesta área, altamente qualificados, que justifica que esta instituição fique sediada na cidade do Porto", conclui.

O médico Fernando Araújo, presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João desde abril de 2019, vai ser o novo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), anunciou esta sexta-feira o ministro da Saúde.

A escolha de Fernando Araújo foi oficialmente confirmada por Manuel Pizarro em conferência de imprensa, em Lisboa, depois de o nome do médico ter sido amplamente apontado como titular do cargo.

O anúncio foi feito no dia em que foi publicado no Diário da República o diploma do Governo que regulamenta a direção executiva, a nova entidade prevista no novo Estatuto do SNS promulgado pelo Presidente da República no início de agosto.