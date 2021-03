"Não há um português puro", o estranho caso do Chega e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa © André Kosters/Lusa

"Não há um português puro" nem portugueses de "primeira, segunda, ou terceira". A mensagem é de Marcelo Rebelo de Sousa, que tomou esta terça-feira posse para o segundo mandato como Presidente da República. Foi no Porto que Marcelo quis relembrar a história dos portugueses - que estiveram e continuam a estar um pouco por tudo o mundo - para garantir que é presidente não só deles, mas de todos os que vivem em Portugal.

Antes, já tinha rejeitado a ideia de que a democracia esteja em risco de ser "amordaçada", uma preocupação levantada pelo seu antecessor, Cavaco Silva.

A manhã tinha sido dedicada à cerimónia de tomada de posse e ao discurso perante a Assembleia da República. Os objetivos traçados estão aqui.

O Chega também está de volta à ordem do dia. Três dias depois do ato eleitoral que ditou a continuidade de André Ventura na liderança do partido, ainda não há dados sobre quantos foram os votantes. Questionado pela TSF, o presidente da Mesa da Convenção ainda não sabe esse número. Sabe-se apenas que Ventura ganhou com 97,3% dos votos.

Também com dificuldade em aceder a números estiveram milhares de portugueses ao longo do dia. Vários utilizadores reportaram uma falha no acesso às funções da plataforma da Autoridade Tributária e Aduaneira, a quem a página pedia que tentassem "mais tarde".

A Provedoria de Justiça deixou um alerta também sobre assuntos da carteira: os pais que recebem o apoio extraordinário à família estão a ser prejudicados na carreira contributiva. A explicação está aqui:

No Reino Unido, a coroa britânica continua a braços com a crise criada pela entrevista dada por Harry e Meghan. A rainha Isabel II já veio a público garantir que as alegações de racismo estão a ser "levadas muito a sério" e que o casal e o filho, Archie, continuam a ser membros "muito queridos" da família real.

A ADSE tem sido bastante procurada desde o início do ano. Nos primeiros dois meses de 2021, quase 40 mil trabalhadores do Estado com contrato individual de trabalho pediram para ser beneficiários. "É a prova de que havia de facto uma sensação de injustiça", defende a presidente do Conselho Diretivo.