"Não houve nada de anormal." Dia Europeu do 112 marcado por madrugada "calma e com pouca afluência"

Assinala-se, esta sexta-feira, o Dia Europeu do 112. O número de emergência funciona durante 24 horas por dia nos 28 Estados-membros da União Europeia, e responde a todo o tipo de situações de emergência, não apenas relacionadas com a saúde.

José Pereira, chefe principal da PSP, esteve durante a noite como supervisor do 112. Em declarações à TSF, adianta que foi uma "noite relativamente calma, com pouca afluência e com ocorrências essencialmente de caráter médico".

Esta noite o 112 recebeu "cerca de 2500" pedidos de ajuda. A situação mais complicada foi "um acidente com feridos". "Não houve nenhuma desordem, nem nada de anormal", afirma.

Questionado sobre o que faz um polícia quando supervisiona o 112, José Pereira explica que "coordena os operadores de serviço e zela pelo cumprimento das normas".