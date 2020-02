"Não houve pergunta nenhuma a que não respondesse." Azeredo Lopes interrogado

Azeredo Lopes interrogado no Tribunal de Monsanto © Ricardo Ramos/Global Imagens

Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, foi interrogado esta segunda-feira, a seu pedido, na fase de instrução do processo de Tancos, no qual é acusado de denegação de justiça, prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário e abuso de poder. À saída do Tribunal de Monsanto ao final da tarde, depois de um longo dia de interrogatório, recusou revelar pormenores da audiência, mas o seu advogado, Germano Marques da Silva, garantiu aos jornalistas que o seu cliente respondeu a todas as perguntas.

"Ele está muito cansado. Não houve pergunta nenhuma a que não respondesse. Na minha opinião foi uma sessão demasiado longa. Se o senhor juiz e a senhora procuradora ficaram ou não satisfeitos, isso é outra coisa", explicou Germano Marques da Silva.

Já o ex-ministro, que depôs perante o juiz de instrução Carlos Alexandre com a convicção de que é "vítima de uma grave injustiça" e esperançoso de que o tribunal o reconheça, recusou revelar qualquer tipo de pormenor sobre o interrogatório desta segunda-feira.

"Não vou referir nada. Não estou confiante nem deixo de estar confiante, não venho expressar estados de espírito aos senhores jornalistas. Disse que falaria perante as autoridades competentes e não falaria no espaço público", acrescentou Azeredo Lopes.

Recorde-se que o inquérito de Tancos investigou o furto, a 28 de junho de 2017, e as circunstâncias em que aconteceu a recuperação de grande parte do material militar, a 18 de outubro do mesmo ano.