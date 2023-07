Ricardo Leão © Paulo Spranger/Global Imagens

Por Bruno Sousa Ribeiro 17 Julho, 2023 • 10:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, assume boas relações com o homólogo Carlos Moedas, mas entende as afirmações do presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela quando acusa Lisboa de querer interferir em território alheio.

"Eu compreendo a posição do presidente da Junta Ricardo Lima e de facto acho que [Moedas] foi prematuro e e teve uma posição extemporânea, mas continuo a ter uma relação de amizade e trabalho excecional com Carlos Moedas mas sei reconhecer que saiu um bocadinho fora da linha", disse Ricardo Leão à TSF, dando como exemplo a ponte pedonal que liga Lisboa e Loures por cima do Trancão.

O autarca de Loures não se sente um patinho feio: "não, não me sinto um patinho feio nem bonito, sinto-me um patinho feliz por ter aqui a JMJ e por ter conseguido requalificar uma zona que muitos pensariam que era impossível".