"Não pode haver detrimento da qualidade na formação dos agentes"

O deputado socialista João Ataíde © Fernando Fontes / Global Imagens

Por TSF 16 Janeiro, 2020 • 12:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O deputado socialista João Ataíde diz que vai ser necessário fazer um grande esforço para garantir a qualidade da formação de 10 mil agentes em quatro anos, como foi anunciado na quarta-feira pelo ministro da Administração Interna.

No Fórum TSF, entrevistado pelo jornalista Manuel Acácio, João Ataíde adianta que será feito um acompanhamento, para que não haja precipitações.

"Terá de ser feito um esforço no sentido de fazer uma boa formação. Não pode haver detrimento de qualidade na formação dos agentes. Portanto acompanharemos e vamos, neste programa plurianual de admissões, que obviamente depois será também planeado com as associações e sindicatos, ver em que medida é que o esforço pode ser alcançado nos quatro anos", explicou à TSF João Ataíde.