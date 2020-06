"Não podemos consentir." Advogados do caso Tancos souberam da decisão pela comunicação social

© Global Imagens

A decisão do juiz Carlos Alexandre de levar a julgamento o ex-ministro Azeredo Lopes e os restantes 22 arguidos do Caso Tancos foi conhecida a meio da tarde desta sexta-feira mas, ao início da noite, alguns advogados ainda não foram notificados da decisão.

Contactado pela TSF, Ricardo Sá Fernandes, advogado do ex-porta voz da Polícia Judiciária Militar Vasco Brazão, garante que ainda não recebeu o despacho de pronuncia, algo que devia ter acontecido "por email, hoje, às 15h".

"Temos estado a aguardar, eu não recebi e os advogados com quem estou em contacto também não receberam", garante o representante de Vasco Brazão no processo.

As notícias chegam pela comunicação social que, como dá conta o advogado, "tem feito eco de que havia decisão de pronúncia e de que todos teriam sido pronunciados. Uns dizem que por todos os crimes, outros não dizem nada e nós não sabemos".

A situação criou mal-estar, com Ricardo Sá Fernandes a considerar que "é uma falta de respeito pelos advogados". Para já, fica prometida a reação, "protestando junto do tribunal, das entidades que exercem algum poder de supervisão sobre aspetos administrativos e junto do bastonário da ordem".

"Não podemos consentir que isto seja assim, não podemos", remata. Na mesma situação está Rui Baleizão, advogado de Luís Vieira, ex-diretor da Polícia Judiciária Militar.

O episódio "é inacreditável e revela uma clara violação do segredo de justiça", avalia o advogado.

Sobre a posição tomada pelo juiz Carlos Alexandre, Rui Baleizão adianta que "era expectável" porque representa "a situação mais fácil do ponto de vista da decisão, manter tudo o que está na acusação". Isto, "se assim for, reitero, de acordo com o que está a ser veiculado nos órgãos de comunicação social".

Sobre o futuro do caso e o que o processo vai trazer, o advogado defende que "muita água ainda vai correr debaixo da ponte".

Esta é a primeira vez que um antigo ministro da Defesa é julgado por comportamentos que teve enquanto esteve no cargo. O juiz Carlos Alexandre acabou por dar razão ao Ministério Pública, que queria que todos os arguidos fossem a julgamento.