Não precisa de passar frio para ver a neve: as imagens do primeiro grande nevão do ano

Várias localidades acordaram esta terça-feira cobertas de branco. São os efeitos da depressão Fien, que vai influenciar o estado do tempo em Portugal continental até quinta-feira.

Há dez distritos do norte e centro sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) devido à queda de neve: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco.

Na Serra da Estrela, neve que caiu durante a noite e madrugada levou ao corte de estradas, no maciço central, sem previsão de reabertura.

Finalmente! Bate leve...levemente... ❄️

Covilhã: a Serra da Estrela começa aqui! ❄️ #municipiodacovilha #atecerofuturo #neve #serradaestrela pic.twitter.com/LpV6BsOQ8d - Município da Covilhã (@cmcovilha) January 17, 2023

Em Montalegre, a queda de neve intensificou-se durante a tarde, por isso os bombeiros e funcionários do município limparam as vias e espalharam sal-gema nas estradas.

Os cerca de 600 alunos da escola Bento da Cruz e do centro escolar na vila de Montalegre regressaram mais cedo a casa por precaução, assim como os alunos da freguesia de Alturas do Barroso, em Boticas.

Também esta tarde começou a cair neve na Serra de Montemuro, um dos pontos mais altos do distrito de Viseu e que abrange os concelhos de Castro Daire, Cinfães e Resende.

Um manto branco cobre também Castro Laboreiro, no concelho de Melgaço, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.