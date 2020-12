"Não quisemos deixar de celebrar." Comunidade israelita acende Menorah em Lisboa

Menorah é um dos principais símbolos da religião judaica © EPA

A Comunidade Israelita de Lisboa vai acender a Menorah, um dos principais símbolos da religião judaica. A cerimónia está marcada par esta quinta-feira, no Parque Eduardo VII.

A comemoração, conhecida como Chanuká ou "Festa das Luzes" tem um grande significado na religião judaica. José Oulman Carp, presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, em declarações à TSF, sublinha a união do grupo.

"Não quisemos deixar de celebrar e de continuar esta festa. Este acontecimento assegurou a nossa união e identidade, que vai ser, mais uma vez, manifestada", afirmou o presidente da Comunidade Israelita de Lisboa.

A Menorah vai ser acesa em Lisboa, ao longo de oito dias, no alto do Parque Eduardo VII, junto à Estátua de João Cutileiro.

"O primeiro dia é assinalado pelo acendimento do braço maior do candelabro e de uma vela. A cada dia, e até ao oitavo dia posterior ao dia do acendimento, será acrescentada mais uma vela até que o candelabro se encontre aceso por completo", lê-se em comunicado.

Em ano de pandemia, as celebrações não vão contar com público, mas têm transmissão online.