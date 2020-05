"Não se confundam celebrantes com peregrinos." Ministra esclarece declaração sobre 13 de Maio

A ministra da Saúde, Marta Temido © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

Questionada sobre a possibilidade de serem autorizadas as celebrações do dia 13 de Maio, em Fátima, Marta Temido afirmou que a Igreja Católica já tinha definido, "e com bastante prudência", que este ano não haveria peregrinos no santuário, sendo que já estavam apenas previstas cerimónias dentro da basílica.

"Não se confundam celebrantes com peregrinos", ressalvou este domingo a ministra da Saúde, na conferência diária de balanço sobre a Covid-19, acrescentando: "Estamos disponíveis para ajudar a Igreja Católica na definição de regras específicas para essas celebrações."

A governante admitiu este sábado, em entrevista à SIC, que as celebrações do 13 de Maio em Fátima poderiam ser realizadas, mas obedecendo sempre a "regras sanitárias", à semelhança do foi feito para organizar a comemoração da CGTP no 1.º de Maio, em Lisboa.

O Santuário de Fátima, por seu lado, diz ter sido "apanhado de surpresa pelas declarações do Governo" sobre as celebrações religiosas de 12 e de 13 de maio.

"O santuário foi apanhado de surpresa pelas declarações do Governo" e "está a reunir todos os elementos para tomar uma posição" sobre as celebrações religiosas de maio em Fátima, disse este domingo uma fonte do gabinete de comunicação da instituição, não identificada pela Lusa.

Já a 6 de abril, o Santuário de Fátima anunciou que a peregrinação internacional de maio seria este ano celebrada sem a presença física de peregrinos, devido à pandemia do novo coronavírus, mas que se mantinham as principais cerimónias.

Mais 20 óbitos

Estão confirmadas 1043 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 20 do que nas últimas 24 horas, segundo o mais recente balanço divulgado neste domingo pelas autoridades de saúde nacionais .

O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 25.282, mais 92 em relação ao anterior boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, onde foram corrigidos erros devido a casos duplicados de contágio.

Em termos relativos, o número de infetados subiu apenas 0,4%, o que corresponde ao crescimento mais baixo desde o início do surto. Contudo, este valor deve ser lido com "prudência", tendo em conta o fim de semana prolongado, em que houve menos testagem, salientou a ministra da Saúde.

Até ao momento, 1689 pessoas conseguiram recuperar do novo coronavírus, mais 18 desde o balanço anterior - que foi revelado este sábado.