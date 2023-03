"Não será uma lotaria de Natal." Fenprof quer esclarecer critérios de atribuição de casas a professores

O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira © Tiago Petinga/Lusa

Por Inês Duarte Coelho com Carolina Quaresma 03 Março, 2023

O secretário-geral da Fenprof defende que os 29 apartamentos identificados pelo Governo para fixar professores deslocados em Lisboa e Portimão são uma medida tímida e insuficiente. Mário Nogueira admite, no entanto, que este pode ser um primeiro passo para garantir estabilidade aos docentes.

"29 apartamentos é um começo, mas as escolas não estão com falta de 29 professores, estão com falta de milhares de professores", explica Mário Nogueira, sublinhando o custo de vida "muito elevado", sobretudo, em Lisboa e no Algarve. "É uma medida bastante tímida."

Mário Nogueira adianta que vai questionar, na próxima ronda de negociações, o ministro João Costa sobre este protocolo. O secretário-geral da Fenprof quer que o ministro esclareça os critérios de acesso a estas habitações.

"Seja como for, também há um aspeto importante e que temos que discutir com o ministério, que tem a ver com os critérios para acesso a essa habitação. Nós temos milhares de pessoas a precisar de habitação e temos 29 habitações, com certeza haverá um critério, não sabemos se tem a ver com salários, com a distância a que as pessoas estão de casa, ou outro índice qualquer. Com certeza que não vai ser por moeda ao ar nem nenhum sorteio, tipo lotaria de Natal. Vamos esperar", afirma.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, o Governo diz ter identificado 15 apartamentos no centro da cidade de Portimão e 14 em Lisboa. As casas destinam-se a professores deslocados e o protocolo deve ser assinado em breve.