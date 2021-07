Não tem telemóvel nem internet? Não pode ter certificado de vacinação

© Lusa

Aos 54 anos, Helder Cordeiro ficou sem trabalho quando faliu a empresa de distribuição que lhe dava emprego. Vive com a mãe de 90 anos e, feitas as contas, decidiu que o orçamento familiar tem mais para onde ir do que para telemóveis ou internet.

Mas descobriu agora que, sem um nem outro, não consegue emitir o certificado de vacinação da mãe. Mesmo para imprimir o documento é preciso um telemóvel onde receber o código que permite aceder à versão em papel.

No centro de saúde a resposta tem sido sempre a mesma, não há outra maneira, nem adianta pedir um telemóvel emprestado - é que cada utente tem um telemóvel associado.