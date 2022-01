"Não tem vidros nas janelas." Rendeiro apresenta queixa à ONU por falta de condições na prisão

João Rendeiro © Luís Miguel Fonseca/Lusa

João Rendeiro vai apresentar uma queixa nas Nações Unidas contra as condições da prisão onde se encontra detido na África do Sul.

O jornal Expresso escreve que o antigo banqueiro já deu indicações à sua advogada para avançar com a denúncia junto da ONU. June Marks, advogada de Rendeiro na África do Sul, citada pelo semanário, garante que a prisão de Westville, em Durban, onde o ex-presidente do BPP está detido, "não tem vidros nas janelas, nem água quente, não há assistência médica e roupa de cama".

A advogada garante que Rendeiro está doente e com febre, tendo mesmo sido consultado na prisão, na quarta-feira, mas que é necessário ser visto por um médico.

Saiba quais as condições da prisão onde está detido João Rendeiro 00:00 00:00

Para a advogada de João Rendeiro, as condições da prisão, e a tuberculose, frequente nas cadeiras sul-africanas, podem piorar o estado de saúde do ex-banqueiro, de 69 anos, que está detido numa cela com outras 50 pessoas.

Rendeiro regressa esta sexta-feira ao tribunal de Verulam para o início do julgamento do processo de extradição para Portugal.

Apesar da situação clínica, João Rendeiro vai estar presente na audiência, que está agendada para as 09h00 (07h00 em Lisboa). É a primeira desde que a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou (no dia 12) o envio do pedido de extradição do ex-presidente do BPP, transmitido por via diplomática para a África do Sul.

Todavia, June Marks assumiu que apenas vai ter acesso esta sexta-feira ao pedido formal de extradição, pelo que a sessão no tribunal de Verulam será, essencialmente, "uma data provisória para agendar outras datas" e que poderá haver somente alguma discussão sobre o envio dos documentos e se estes estão devidamente "autenticados".