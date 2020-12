"Não temos filas nem centros comerciais." Vimioso nega ser o concelho de maior risco

Aldeia de São Joanico, no concelho do Vimioso © Octávio Passos/Global Imagens

Por Gabriela Batista e Rita Carvalho Pereira 29 Dezembro, 2020 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara Municipal do Vimioso, Jorge Fidalgo, considera "errado" e "pouco sério" incluir este município na lista vermelha de concelhos onde o risco de contrair Covid-19 é extremamente elevado.

O nível máximo de alerta corresponde aos concelhos com mais de 960 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. O Vimioso, no distrito de Bragança, é considerado o concelho do país de maior risco perante a pandemia de Covid-19, atualmente, com uma média de 3207 casos por cada 100 mil habitantes.

O problema, nota o autarca do Vimioso, é que o concelho não chega nem de longe a ter 100 mil habitantes - na realidade, tem apenas 4.200 - e isto faz com que aconteça uma "extrapolação" na nos dados dos casos de Covid-19, contesta Jorge Fidalgo.

Em declarações à TSF, o autarca Jorge Fidalgo lamenta que, na elaboração destas listas publicadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), sejam ignoradas as observações feitas pela própria empresa responsável pela recolha dos dados relativos à pandemia e que alertam para os concelhos com baixa densidade populacional.

"Acha sério, num concelho que tem 4.200 habitantes, fazer a extrapolação como se tivesse 100 mil? Mas é garantido que, se tivesse 100 mil, ia ter esse número de contagens?", questiona Jorge Fidalgo.

"Se olharmos só para o mapa, nós estamos lá com a cor mais negra. Mas devíamos olhar para a explicação que a empresa que elabora esses mapas dá", aponta o autarca.

O presidente da Câmara do Vimioso diz que não é "sério" fazer esta extrapolação dos dados 00:00 00:00

Jorge Fidalgo afirma não ter "dúvida nenhuma" de que "é muito mais seguro estar no concelho do Vimioso do que estar num concelho que tenha dez vezes mais população".

"Nós não temos transportes públicos, nós não temos aglomerados de pessoas em centros comerciais, nós não temos filas para ir aos serviços públicos. Não temos nada disso", alega. "Considerar concelhos como o nosso concelhos de risco extremo é pouco sério."

Jorge Fidalgo frisa que o Vimioso é um concelho calmo 00:00 00:00

Ironizando, o autarca diz esperar que os lares de idosos deste município sejam os primeiros a receber as vacinas contra a Covid-19, já que o Vimioso é considerado de tão alto risco.

"As autoridades de saúde, claramente, não estão muito preocupadas com o Vimioso, estão preocupadas com os grandes centros", afirma Jorge Fidalgo.

"Já agora, se nós somos, perante a autoridade de saúde, o município em risco extremo que está pior, tenho a certeza que a vacinação dos lares vai começar por Vimioso. Só pode!", atirou. "Se assim não for, está tudo virado ao contrário."

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19