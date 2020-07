"Não temos onde enfiar os alunos." Faculdades de Medicina dizem ser impossível abrir mais vagas

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto © Estela Silva/Lusa

O reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, garante que nesta altura seria "completamente inapropriado" ter mais alunos no curso de medicina.

A Direção-Geral do Ensino Superior divulgou esta sexta-feira os dados do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2020-2021, que confirmam a decisão já anunciada pelas universidades em manter o mesmo número de vagas, apesar da possibilidade de aumento.

Em declarações à Lusa, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior defende que esta decisão demonstra que as universidades não querem abrir a oferta e que isso deve ser feito noutras instituições, públicas ou privadas.

Em declarações à TSF, António Sousa Pereira diz que, enquanto reitor, está a fazer "um esforço imenso para pôr os de medicina a ter aulas nos hospitais" devido à pandemia de Covid-19.

"Querer aumentar a entropia no sistema não é boa ideia", defende o reitor da Faculdade do Porto. Não há condições físicas para admitir mais alunos, nem orçamento para contratar mais professores, justifica.

António Sousa Pereira diz compreender a posição do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas lembra que a procura dos cursos de "medicina está em queda".

Em 2019, os cursos de Medicina ficaram excluídos das novas orientações para abertura e fecho de vagas, mas este ano o Governo abriu às faculdades de Medicina a possibilidade de aumentarem o número de vagas até 15% no ano letivo 2020-2021.

Entre as nove instituições com cursos de Medicina em Portugal, só a Universidade dos Açores optou por disponibilizar mais vagas no próximo ano, aumentando de 38 para 44 o número de lugares.

No próximo ano letivo, serão disponibilizadas 52.129 vagas, mais 561 do que no ano anterior, 1.523 das quais em cursos de Medicina.