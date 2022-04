"Não vai haver peixe." Trabalhadores da Docapesca iniciam greve de três dias

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Os trabalhadores da Docapesca iniciaram esta quarta-feira uma greve de três dias, a nível nacional, em defesa de aumentos salariais e da revisão do Acordo de Empresa, que poderá levar ao encerramento das lotas.

Paulo Lopes, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca (Simamevip) disse à TSF que a greve se deve à falta de resposta da entidade empregadora às "propostas negociais, sendo que, no final do ano passado, houve um pré-entendimento em como, este ano, iriam existir aproximações salariais", mas nunca mais houve resposta.

O coordenador do Sindicato também culpa o Governo porque, agora, a "Docapesca não tem autorização para proceder aos aumentos salariais". Depois de uma conversa com a nova ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a mesma reafirmou "que se houvesse uma resposta" da empresa, "seria um mau exemplo para as outras empresas".

Cerca de 60% dos trabalhadores da empresa ganham o salário mínimo nacional, revela Paulo Lopes, que não acredita numa "crise inflacionária" na Docapesca, dando o exemplo dos bónus dados aos trabalhadores em 2021.

"A adesão está a ser muito boa", revela Paulo Lopes. Quanto ao peixe comercializado pela Docapesca, o coordenador do Sindicato deixa o aviso: "não vai haver peixe até segunda-feira".

Contactado pela TSF, o Ministério da Agricultura garante que a ministra está muito preocupada com a situação dos trabalhadores da Docapesca e que está a dialogar com o ministro das Finanças para encontrar uma solução sólida para o problema. Ou seja, os baixos salários dos funcionários da empresa.

Os trabalhadores da Docapesca fizeram um dia de greve no início de setembro de 2021 pelos mesmos motivos.

Na altura, o Simamevip, da CGTP, afirmou que o conflito laboral tinha a ver com o facto de o Ministério das Finanças não ter permitido a melhoria das remunerações dos trabalhadores da Docapesca, previamente acordada com a empresa.

A Docapesca integra o Setor Empresarial do Estado, por isso a alteração das remunerações tem se ser aprovada pela tutela e pelas Finanças.

