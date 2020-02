"Não vale a pena o risco." Associações de Pais desaconselham viagens de finalistas

Viagens de finalistas realizam-se tradicionalmente nas férias da Páscoa © João Manuel Ribeiro/Global Imagens (arquivo)

A um mês das férias da Páscoa, o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) desaconselha os finalistas do ensino secundário a viajar.

Em declarações à TSF, Jorge Ascenção diz que, apesar de nem a Organização Mundial de Saúde (OMS) nem a Direção-Geral da Saúde (DGS) terem imposto restrições às viagens, não vale a pena correr riscos.

"Não valerá a pena correr o risco por esta viagem de finalistas. Este ano seria de ponderar seriamente não a realizar."

A decisão cabe a cada estudante e respetiva família, nota Jorge Ascenção, mas esta é a recomendação da Confederação Nacional das Associações de Pais.

"A vida não valerá o risco de uma viagem deste tipo", que pode ser realizada noutra altura "com mais segurança", reforça.

"Pensamos sempre que isto só vai acontecer aos outros", ainda mais na "irreverência da juventude", diz, Jorge Ascenção, mas "esta é uma situação que está sem controlo", pelo que todos devem contribuir para minimizar o risco, defende.

Segundo o Jornal e Notícias, as escolas receberam esta quarta-feira uma recomendação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para ponderarem "a oportunidade e conveniência das visitas de estudo e outras deslocações ao estrangeiro, em particular a países ou zonas com maior incidência de casos de infeção".

