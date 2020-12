Investigador Miguel Castanho © Paulo Alexandrino/Global Imagens (arquivo)

Mais do que impor limites aos portugueses no Natal, é necessário atingir um "ponto de equilíbrio" em que cada um assume responsabilidades, defende Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular.

Ouvido no Fórum TSF, o investigador defendeu a adoção de uma atitude mais pedagógica, até porque "não vale a pena transformar o Natal num crime".

"Vale a pena é dizer às pessoas que podem viver o Natal adaptando-se", sustenta Miguel Castanho, que logo exemplifica com medidas a considerar: evitar os contactos que não são "absolutamente essenciais" e estar com as pessoas mais próximas por "tempo mais reduzido, conservando uma distância razoável, sempre que possível, doutras pessoas".

O investigador não aponta regras estreitas, mas explica que os espaços exteriores podem ser opção para alguns momentos. "Não se devem reunir mais do que cinco, ou seis ou sete pessoas, porque depende do espaço onde essas pessoas estão", assinala, apontando mais soluções. Em salas pequenas, o risco de as pessoas se concentrarem "umas em cima das outras" é maior. Em "salões grandes", as pessoas "podem estar mais distantes".

Miguel Castanho, ouvido por Manuel Acácio no Fórum TSF, deixa algumas recomendações sobre o Natal. 00:00 00:00

Na perspetiva do investigador, a quantidade de pessoas concentradas numa casa é uma métrica de "impossível fiscalização", pelo que se impõe "adaptar as regras à realidade".

"Regras rígidas que digam, por exemplo, que não se podem encontrar mais de seis pessoas neste Natal... Não creio que façam muito sentido." O Natal, "algo muito forte na nossa cultura", não deve ser cancelado, analisa Miguel Castanho. O investigador alerta, no entanto, para o facto de ter havido alguma flexibilização de medidas, sobretudo na circulação entre concelhos. Mas é o contacto entre as pessoas que pode aumentar muito os contágios, argumenta.

O investigador do Instituto de Medicina Molecular e professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa defende também que os portugueses têm de ter, acima de tudo, uma atitude defensiva contra a Covid-19. "Nós, em Portugal, estamos a tentar atingir um ponto de equilíbrio, e agora cabe-nos a nós, porque todos temos responsabilidades."

Miguel Castanho coloca a tónica nas "responsabilidades coletivas", que são "quem governa e tem de impor as regras". As "responsabilidades individuais" também assumem um papel importante, para que as pessoas tomem "atitudes sensíveis".

"Uma abordagem mais pedagógica e menos criminalista creio que é sempre mais positiva", conclui.

