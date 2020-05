"Não vão." Costa recomenda que não-residentes evitem viajar para os Açores

© Pixabay

O primeiro-ministro considera que há agora mais um motivo para evitar viagens aos Açores por não-residentes. A partir de agora, quem chegar às ilhas vai ter de pagar a quarentena do próprio bolso, já que, desde 26 de março, quem chega ao arquipélago tem de ficar isolado no hotel, durante 14 dias.



Perante isto, António Costa renova o pedido: "A recomendação que eu faço é não vão".

"A recomendação que temos feito a todos os não residentes, a partir do momento em que foram decretadas as quarentenas obrigatórias para qualquer pessoa que desembarque nos Açores e na Madeira, é que as pessoas não vão", começa por explicar.

O governante lembra que as pessoas que decidirem viajar para os Açores "correm o risco de estarem sujeitas a quarentena, independentemente de estarem ou não contaminadas, de terem ou não estado em contacto com alguém contaminado"

