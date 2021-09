Nas casas e não só, consumidores vão ter muito mais tempo de garantia

© Photo by Naomi Hébert on Unsplash

O Governo aprovou esta quinta-feira um decreto-lei que alarga de dois para três anos as garantias dos consumidores nas compras dos chamados bens móveis (como eletrodomésticos, carros, entre muitos outros).

Segundo a Direção-Geral do Consumidor, em caso de problemas as garantias dos bens móveis permitem ao consumidor ter o direito a escolher entre uma de quatro hipóteses: reparação, substituição, redução adequada do preço ou resolução do contrato.

Em paralelo, a nova legislação agora aprovada, e que resulta de duas diretivas europeias, promete proteger melhor os direitos dos consumidores nas compras que fazem através da Internet.

Por outro lado, o Executivo duplicou de cinco para dez anos as garantias dos bens imóveis, nomeadamente das casas e de outros edifícios.

O comunicado do Conselho de Ministros fala num "importante passo na proteção dos direitos dos consumidores no que respeita aos bens imóveis, aumentando-se para 10 anos o prazo de garantia em relação a defeitos que afetem elementos construtivos estruturais destes bens".

