"Nas primeiras horas as crianças choraram muito." Ucranianos chegam a Olhão após três dias de viagem

Nos próximos dias deverá chegar outro autocarro a Olhão com refugiados ucranianos

Começaram a descer do autocarro e a descarregar malas, com a ajuda de elementos da Proteção Civil. Mulheres e crianças, algumas de colo. Na viatura vêm apenas dois homens, um deles invisual, o outro já idoso. Rostos fechados, alguns choros, as crianças agarram-se aos brinquedos.

Foram três dias sempre a andar desde a Polónia. Um dos motoristas que guiou o autocarro fretado pela Câmara de Olhão conta que os primeiros momentos foram difíceis." As crianças choravam muito porque passaram três noites na estação [de autocarros] à espera", relata à TSF Fernando Coelho.

"Depois foram ganhando confiança com a equipa e a dinâmica já foi muito melhor. Já chegaram aqui felizes", adianta. O autocarro não pôde chegar à fronteira com a Ucrânia e as pessoas tiveram que se dirigir a uma estação de autocarros na Polónia onde permaneceram vários dias à espera que os trouxessem.

À chegada a Olhão os cidadãos ucranianos foram encaminhados para um Pavilhão onde lhes foi fornecida comida e onde o SEF fez o seu registo para posteriormente lhes dar o comprovativo de como pediram proteção temporária a Portugal.

Oleksandra, a cidadã ucraniana que desde Olhão organizou toda a viagem, inscreveu estas 46 pessoas para virem para Portugal. Relata que elas vieram de várias cidades ucranianas." De Kiev, Karkiv, Niprov, Lviv, etc". " Todas vão para a casa de alguém mas há casas que vão ficar cheias, T2 com 10 pessoas", descreve. No entanto, duas famílias não têm alojamento nem de familiares, nem de amigos e serão acolhidas em instalações que pertencem à câmara de Olhão. " Temos uma casa de acolhimento e também dois apartamentos que poderão ser partilhados",garante o presidente da autarquia. António Miguel Pina esclarece que há também vários cidadãos olhanenses que se disponibilizaram para receber ucranianos nas suas casas.

Para o motorista Fernando Coelho, que partilhou três dias com estas pessoas, o sentimento é só um: "Olhe, de dever cumprido. Saber o que eles estão a passar...olhe, nem sei, é muito gratificante", diz emocionado.

Nos próximos dias deverá chegar outro autocarro a Olhão, com mais cidadãos ucranianos transportados desde a Polónia.

