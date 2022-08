NASA prepara regresso à Lua, equipa da Agência Internacional de Energia Atómica "a caminho" de Zaporijia e outros destaques TSF

Space Launch System no Kennedy Space Center, localizado na Flórida © NASA/Bill Ingalls/EPA

Por TSF 29 Agosto, 2022 • 12:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Chegou ao fim, esta segunda-feira, o processo eleitoral em Angola. A Comissão Nacional Eleitoral aprovou a ata do resultado final das eleições numa reunião que decorreu esta madrugada e na qual se apurou que o MPLA arrecadou mais de metade dos votos reclamados.

Durão Barroso considerou que as eleições foram um grande momento para democracia. Não querendo comentar os resultados provisórios, que apontam para uma vitória do MPLA, mas com contestação da UNITA, Durão Barroso espera que as divergências sejam ultrapassadas e que Angola se dedique ao desenvolvimento.

O regresso à Lua está marcado para esta segunda-feira. A missão da NASA, Artemis, tem início com o lançamento do Space Launch System, um voo não tripulado que tem acoplado no topo a cápsula Orion.

Ainda assim, a NASA não se livrou de uma manhã atribulada no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida. A contagem decrescente para o lançamento do voo de teste do seu novo foguetão lunar foi interrompida devido a uma fuga de combustível.

Na Guerra na Ucrânia, ficou conhecido, esta segunda-feira, que "está a caminho" a tão esperada missão de especialistas do órgão de vigilância da ONU à central nuclear de Zaporijia, na Ucrânia.

Na sequência do anúncio, a Ucrânia defendeu esta segunda-feira que a missão da Agência Internacional de Energia Atómica à central nuclear ucraniana de Zaporijia será a mais difícil da organização devido aos combates em curso na zona. Já os países do G7 exprimiram "profunda preocupação" sobre os eventuais riscos de um acidente nuclear na central ucraniana de Zaporijia e pediram garantias para o acesso "livre" da AIEA às instalações.

A Rússia anunciou que mais de 50.000 soldados, 140 aeronaves e 60 navios vão estar nos exercícios Vostok-2022 que ocorrerão no Extremo Oriente russo entre 1 e 7 de setembro. Contingentes e observadores de mais de 10 países vão participar, incluindo China, Índia, Síria, Argélia, Mongólia, Nicarágua, Laos e Azerbaijão.

As consequências da Guerra na Ucrânia sentem-se em vários setores. À TSF, o vice-presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos avisou que, se nada for feito, as empresas vão ficar numa situação muito complicada no próximo ano, devido ao aumento dos preços da energia.

Na Indonésia, um sismo de magnitude 6.1 atingiu a Ilha da Sumatra. Desde o início da manhã desta segunda-feira, três abalos já foram sentidos na área.

A TSF apurou que o médio grego, Andreas Samaris, vai reforçar o Rio Ave na temporada de 2022/2023. Em Portugal, Andreas Samaris só jogou no Benfica, clube que representou durante sete épocas, entre 2014/2015 e 2020/2021, e chegou a ser capitão das águias.