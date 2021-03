"Nascer em Coimbra" quer defender direitos reprodutivos das mulheres

© DR

O movimento "Nascer em Coimbra" surgiu em 2020 para promover a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos na cidade. Em nota de imprensa, o grupo explica que a pandemia "trouxe um retrocesso" quanto aos direitos das mães e também das crianças e dos pais.

Perante o debate de perto de dez anos sobre a construção de uma nova maternidade em Coimbra, o "Nascer em Coimbra" apresentou hoje um documento com 14 diretrizes para pensar "a maternidade que se precisa em Coimbra". Maria Neto, do movimento, diz que o objetivo é "devolver o parto às mulheres" e seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde.

A construção da nova maternidade de Coimbra está atualmente prevista para o perímetro dos Hospitais da Universidade de Coimbra, uma opção confirmada por Marta Temido na Assembleia da República, em novembro de 2020. A posição é criticada pelas forças políticas da cidade, que preferem a construção junto ao Hospital dos Covões.

Perante o debate sobre a localização, Monalisa Barros, do "Nascer em Coimbra", diz que o mais importante é assegurar as condições necessárias para as mulheres. Se as diretrizes exigidas pelo movimento forem asseguradas, Monalisa diz que "não importa muito o local".

O "Nascer em Coimbra" pretende agora fazer chegar o plano desenvolvido às autoridades públicas e quer participar na elaboração de uma estratégia de promoção da humanização do parto na cidade.

O movimento considera ainda importante que o debate não se fique pela nova maternidade, e que enquanto esta não for construída, as duas maternidades existentes em Coimbra devem adotar as recomendações expostas.

O documento apresentado pelo movimento "Nascer em Coimbra" foi construído sobre quatro "princípios basilares":

1. Respeitar os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, casais e o seu protagonismo, enquanto centro dos cuidados.

2. Respeitar a humanização na assistência pré-natal, durante o trabalho de parto, parto e no pós-parto.

3. O pai, a outra mãe, ou outra pessoa escolhida pela mulher para a acompanhar nunca deverá ser considerado/a visita, mas parte integrante do processo de gravidez, parto e pós-parto, e incluído/a em todos os protocolos de assistência, nomeadamente permanecer aquando do internamento da mulher.

4. A saúde mental perinatal deverá ser uma prioridade em todas as etapas da assistência à mulher, casal e recém-nascido