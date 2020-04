Lince Ibérico © Filipe Amorim/Global Imagens (Arquivo)

A fêmea Jabaluna "deu à luz", pela terceira vez, no dia 6 de abril, no Centro Nacional de Reprodução em Cativeiro de Lince Ibérico, em Silves.

Teve duas crias, aparentemente saudáveis, mas uma delas nasceu com pouca vitalidade e acabaria por não vingar após o parto. O pai é o macho Hermes. Ambos são oriundos de Espanha. Jabaluna, de oito anos de idade, chegou ao CNRLI proveniente do Centro de Cría El Acebuche, em Doñana, onde nasceu em 2012, Teve duas gestações anteriores no CNRLI, tendo gerado no total sete crias, das quais apenas três sobreviveram. Hermes, o pai, nasceu no Centro de Cría de La Olivilla, em Jaén. Já foi pai de três ninhadas no CNRLI, com Fresa (quatro crias) e Jabaluna (sete crias), das quais sobreviveram sete crias, tendo sido reintroduzidas quatro na natureza.

No Centro haverá mais partos nos próximos dias: as fêmeas Fresa, Juncia e Juromenha, estão à espera de bebé e previsivelmente poderão ser mães já no próximo fim de semana.

Durante estes dez anos desde que existe o Centro, em Silves, nasceram 122 animais , dos quais 89 sobreviveram (73 %) e, destes, 73 foram já reintroduzidos em meio natural (no Vale do Guadiana, Mértola e Serpa - Portugal, e em Espanha, na Andaluzia, Extremadura e Castilla-La Mancha). Dos animais que não foram reintroduzidos, sete foram integrados no programa de cria em cativeiro como reprodutores, e os restantes encaminhados ou a aguardar a sua colocação em Zoos ou Parques Zoológicos de visitação.