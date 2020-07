Nasceu o primeiro bebé infetado com o novo coronavírus em Portugal

Em Portugal, nasceram já mais de 130 bebés filhos de mães infetadas © Maria João Gala/Global Imagens

Nasceu há perto de 15 dias o primeiro bebé infetado durante a gestação com o novo coronavírus. O parto aconteceu no Hospital Francisco Xavier, em Lisboa, depois de 34 semanas e dois dias de gravidez.

Trata-se de uma criança do sexo feminino com um quadro grave de Covid-19 e sintomas como a pneumonia e a falta de ar. A bebé foi ventilada e encontra-se internada na unidade de cuidados intensivos. Também a mãe está internada. A notícia é avançada este sábado pelo semanário Expresso.

O caso está a ser acompanhado pelo Instituto Ricardo Jorge. Rita Perez, médica e presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, explicou ao Expresso que se verificou "transmissão vertical congénita in útero". Há pouco mais de uma dezena de casos do género em todo o mundo.

Em Portugal, nasceram já mais de 130 bebés filhos de mães infetadas com o novo coronavírus sem que tenham registado testes positivos à Covid-19.

Esta semana um estudo publicado em França assinalou a possibilidade de transmissão do novo coronavírus da progenitora para o bebé durante a gestação.

