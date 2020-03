Nasceu o segundo bebé de mãe infetada com Covid-19 no hospital de São João

Hospital de campanha no hospital de São João © Pedro Correia/Global Imagens

Nasceu esta quinta-feira no hospital de São João, no Porto, o segundo bebé filho de uma mulher infetada com o vírus da Covid-19, disse à Lusa fonte oficial daquela unidade hospitalar.

O menino nasceu de cesariana, esta madrugada, e tanto a mãe como o filho "estão bem", acrescentou a mesma fonte do Centro Hospitalar e Universitário São João (CHUSJ).

O bebé - o segundo de uma mãe infetada com o novo coronavírus a nascer no hospital de São João, no espaço de quase uma semana -, vai agora realizar um teste para se apurar se está infetado.

A 17 de março nasceu o primeiro bebé - uma menina - de uma mulher com o novo coronavírus no país e os dois testes que lhe foram realizados deram negativo para a infeção.

Na sexta-feira, Henrique Soares, neonatologista do CHUSJ, assegurou que aquela unidade hospitalar está "preparada" para casos de grávidas infetadas pelo novo coronavírus que causa a doença Covid-19, a qual não coloca as gestantes em grupo de risco.

"As equipas estão preparadas quer as médicas, quer as de enfermagem, quer a de obstetrícia, quer as da neonatologia. Estabeleceram-se circuitos próprios para as grávidas Covid-19 positivas ou suspeitas e para as grávidas normais", disse o neonatologista.

Em Portugal, de acordo com o balanço feito na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registam-se 43 mortes, mais dez do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas.

Dos infetados, 276 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 22 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 2 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com 240 mil infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7503 mortos em 74.386 casos registados até esta quinta-feira.