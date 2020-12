Natal com música nos hospitais

Hospital de Faro © Global Imagens

A ideia partiu de Miguel Baptista, que desde há seis anos realiza em Quarteira um Natal solidário para as pessoas mais necessitadas. Este ano, achou que poderia fazer uma iniciativa diferente. "Lembrou-se de levar esse apoio emocional aos profissionais de saúde e aos utentes do hospital", explica Mauro Amaral. O desafio foi lançado ao músico e produtor de Faro que, por sua vez, lançou o repto a cerca de 30 artistas e mais de 20 técnicos, produtores e designers para fazerem um espetáculo.

Com o apoio monetário e logístico da Câmara Municipal de Faro, o espetáculo vai subir ao palco no recinto exterior do Hospital de Faro, junto à entrada principal, no próximo dia 21 de dezembro (segunda-feira) à tarde. "É uma zona de entrada e saída dos profissionais de saúde na mudança de turno", explica.

Por isso, quem entrar e sair do hospital poderá assistir a um evento que trará sons de reggae, pop rock, jazz e música erudita, "tudo sons suaves".

A administração do hospital recebeu de braços abertos a iniciativa e, nos quartos, os doentes que tiverem possibilidade de aceder a um telemóvel ou ipad poderão ver o espetáculo, que será transmitido online.

O músico Mauro Amaral revela que o palco já está montado e que a receção que receberam por parte dos profissionais de saúde não podia estar a ser mais calorosa. "Ontem, quando estava a montar o palco, algumas pessoas quiseram saber o que se passava e, quando expliquei, o feedback foi o melhor possível. Disseram: "É pá, estamos mesmo a precisar disso!" , revela Mauro.

Para médicos, enfermeiros e auxiliares dos hospitais, a música que se vai ouvir nos dias 21, em Faro, e 23, no Hospital do Barlavento Algarvio, em Portimão, servirá para adoçar os tempos mais difíceis que estão a viver.