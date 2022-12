Natal com urgências de obstétrica e blocos de partos a meio gás. Consulte aqui os horários

© Nikolay Doychinov/ AFP

Foi delineado um plano de reorganização das urgências de Obstétrica/Ginecológica para o Natal e Ano Novo que em Lisboa implica o encerramento de alguns serviços para assegurar o funcionamento de outros, numa escala rotativa que funcionará pelo menos até março.

Pode consultar aqui o horário de funcionamento dos Serviços de Urgência Obstétrica/Ginecológica e blocos de partos de todos distritos do país



De acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), os 13 blocos de partos da região Norte estarão a funcionar de forma ininterrupta de 23 e 25 de dezembro, o mesmo acontecendo com os dois blocos de partos do Algarve

No Centro, encerra o bloco do Hospital Sousa Martins (ULS Guarda) das 19h00 de dia 24 às 09h00 de dia 25 e, no Alentejo, os condicionamentos serão em Beja (ULS Baixo Alentejo), que estará encerrada das 08h00 de dia 25 até às 08h00 de dia 26.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é aquela em que há mais condicionamentos, com diversos centros hospitalares a partilharem recursos para conseguirem manter pelo menos um bloco de partos na sua área de influência.

Assim, o Centro Hospitalar do Oeste, o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Hospital Distrital de Santarém vão partilhar recursos para garantir o acesso a pelo menos um Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na sua área de influência.

No Centro Hospitalar do Oeste, o bloco das Caldas da Rainha encerra das 08h00 de dia 23 às 08h00 de dia 26, no Médio Tejo será Abrantes a fechar das 08h00 de dia 24 às 08h00 de 25 e em Santarém estará fechado o serviço das 08h00 do dia de Natal até às 08h00 de dia 26.

Ainda em Lisboa e Vale do Tejo, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, o Hospital Garcia de Horta e o Centro Hospitalar de Setúbal também vão partilhar recursos, garantindo o acesso a pelo menos dois Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na sua área de influência. O que está previsto é que encerre o serviço no Hospital São Bernardo (Setúbal) das 08h00 de dia 23 até às 08h00 de dia 26.



Também o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e os hospitais Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), Beatriz Ângelo (Loures), o de Vila Franca de Xira e o de Cascais vão trabalhar em rede, partilhando recursos para garantir o acesso a, pelo menos, quatro Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e aos Serviços/Unidades de Neonatologia na sua área de influência.

Com esta partilha de recursos, está previsto o encerramento da maternidade de Vila Franca de Xira, entre as 08h00 de dia 23 e as 08h00 de dia 26, e dos blocos dos hospitais São Francisco Xavier e Professor Doutor Fernando Fonseca, entre as 20h00 de dia 23 e as 08h00 de dia 26.